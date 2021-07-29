Два приятеля договорились сжечь машину конкурента и попали под суд

Омич заказал у друга поджег машины конкурента и получил реальный срок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд разбирался в деле двух поджигателей. Один из них апреле прошлого года обратился к приятелю с просьбой помочь разобраться с конкурентом по бизнесу. Омич должен был поджечь его Газель. Отказываться от рискованного предприятия омич на стал и даже честно выполнил свою часть сделки. Ночью он прокрался во двор, где стояла Газель, облил ее бензином и поджег. Ущерб оценили почти в 480 тысяч рублей.

Приятелей быстро вычислили. Как уточнили в пресс-службе суда, исполнитель полностью признал вину, сотрудничал со следствием и извинился перед потерпевшим. А вот заказчик остался непреклонен. Суд приговорил заказчика поджога к реальному сроку – 2 года лишения свободы в колонии общего режима, а исполнителю повезло, его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Совсем недавно еще один омич решил отомстить таким же способом конкуренту отца. Он ночью сжег машину бизнесмена, припаркованную во дворе. сейчас в этом разбирается полиция.