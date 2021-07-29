Омичке, упавшей с арендованного велосипеда в Советском парке, отказали в возбуждении уголовного дела

Омичка пыталась добиться уголовного дела, но осталось только обратиться в суд.

В июне в Омске несчастный случай произошел с омичкой Еленой. Она взяла на прокат велосипед в Советском парке и со своим молодым человеком отправилась кататься по трассе в парке. На одном из спусков девушка упала и получила серьезные травмы. Она предполагала, что это произошло из-за неисправности тормозов.

Владелец проката настаивал, что предоставил исправный велосипед, а сломался он после падение омички.

- Место, где она упала, осмотрели, там были следы торможения. Скорее всего, она просто в поворот не вписалась. Да и сам по себе спуск там довольно опасный. Мы не чувствуем за собой никакой вины, - рассказал хозяин проката Максим Евтушок.

Елена собиралась попытаться привлечь хозяина проката к уголовной ответственности. Даже обратилась в полицию и там начали проверку. После ее окончания следователи пришли к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет оснований.

- По факту получения телесных повреждений во время катания на велосипеде участковым полиции не выявлено оснований для возбуждения уголовного дела. Омичке рекомендовали обратиться в суд для решения вопроса в гражданско-правовом поле, - рассказали в пресс-службе полиции.