"Мы не должны платить ей за то, что она не умеет ездить": Владелец проката, на чьем велосипеде омичка разбилась в парке, не видит своей вины

Девушка упала с велосипеда на трассе в парке. Теперь ходит по больницам.

На минувших выходных в Советском парке Омска произошел несчастный случай с молодой девушкой по имени Елена. Она упала с велосипеда и еле осталась жива. Девушка с приятелем отдыхали в парке и решили прокатиться на велосипедах. Для этого они взяли велосипеды в прокат на главной площади парка. Молодые люди никогда не сталкивались с проблемами в прокате, поэтому не ожидали неприятностей. Но, как оказалось, зря.

- При наборе скорости, и нажатии на тормоза, тормозная система сработала некорректно, и произошло падение с велосипеда. Что повлекло за собой серьёзные последствия для здоровья: ушибы, ссадины, растяжение шеи и два шва, - рассказала пострадавшая девушка.

Сразу после падения Елена долго не могла прийти в себя от шока. Фото: ВКонтакте

Она уверена, все произошло из-за неисправного заднего тормоза на велосипеде. Теперь Елене приходится ходить на перевязки и постоянно наблюдаться у врачей. Девушка настроена решительно и готова пойти в суд, чтобы наказать прокатчиков велосипедов.

Омичка попала в травмпункт, где ей обработали и зашили раны. Теперь омичка должна ходить на перевязки. Фото: ВКонтакте

Девушка ударилась головой и получила растяжение шеи. Фото: ВКонтакте

А вот другая сторона конфликта себя виноватой не считает. И вообще, по их мнению, все произошло из-за неосмотрительности самой девушки.

- Мы выдали паре велосипед с исправными тормозами. Почему они не работали, я не знаю. Может сам парень что-то подкрутил, чтобы девушка с прогулки не вернулась. Место, где она упала, осмотрели, там были следы торможения. Скорее всего, она просто в поворот не вписалась. Да и сам по себе спуск там довольно опасный. Мы не чувствуем за собой никакой вины, - рассказал хозяин проката Максим.

Он уверен, что тормоза сломались уже после выдачи велосипеда отдыхающим. Теперь придется потратиться на его ремонт. Перед девушкой в прокате извинились и пожелали скорейшего выздоровления, но никакой другой помощи оказывать не собираются.

- А за что ей платить? За то, что ездить не умеет? Не машину же ей дали, где нужна категория «В». Мы и так не стали требовать денег за ремонт велосипеда. Но если так будет и дальше продолжаться, то мы сами в суд подадим за клевету.