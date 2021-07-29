Омич пытался сэкономить на щенке, а лишился и денег, и собаки

Мошенников сейчас пытаются найти полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омич пытался найти в интернете выгодное предложение о продаже щенка кинг-чарльз спаниели. Порода приглянулась 26-летнему омичу и его супруге, но цены кусались, в среднем эту породу продают от 30 до 60 тысяч рублей. Омичу посчастливилось найти щенка за 25 тысяч. Он связался с продавцом, чтобы уточнить подробности, но продавец поторопила с оплатой, сказав, что на щенка есть и другие претенденты. Омичи нашли нужную сумму и оплатили доставку через специальную форму, но получил уведомление о том, что произошла ошибка.

Омич попробовал обратиться в службу поддержки, где ему пообещали вернуть деньги на карту, но там должна быть сумма не меньше той, что он планирует вернуть. Переходить по предложенной ссылке омич не стал, поняв, что разговаривает с мошенниками. Теперь в деле разбирается полиция. Как уточнили в ведомстве, номер мошенников был зарегистрирован в Оренбургской области.