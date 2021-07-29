Эксперты высоко оценили готовность омского правительства выделять субсидии на инвестпроекты в сельском хозяйстве

Всего в регионе действует 115 инвестпроектов в АПК на сумму 23,8 млрд руб. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В омском правительстве готовы помогать инвесторам с запуском проектов в сельском хозяйстве на территории региона. Об этом сообщил первый зампред Валерий Бойко. Компании могут рассчитывать на субсидии до 100 млн. рублей. Эти средства они имеют право направить на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на присоединение объектов АПК к инженерным сетям. Всего же на территории региона планируется реализовать 115 инвестпроектов в сельском хозяйстве на общую сумму в 23,8 миллиарда рублей.

Как сообщают в пресс-службе омского правительства, большая часть из них ориентирована на развитие животноводства и молочного производства, 16 проектов направлены на развитие растениеводства, среди них – восстановление оросительных систем в Омском и Нововаршавском районах и строительство овощехранилища на 25 тыс. тонн. В рамках еще 31 проекта инвесторы намерены заняться производством пищевых продуктов

- Мы все заинтересованы в развитии отрасли. Запуск современных производств и инфраструктурных объектов – одно из важных условий для этого, – подчеркнул Валерий Бойко.

Эксперты отмечают усилия региональных властей по развитию сектора АПК в Омской области. По их мнению, эта отрасль у нас имеет серьезные конкурентные преимущества, например, для развития животноводства. Руководитель Национальной ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Сергей Юшин, отмечает что в России до сих пор слишком большой импорт молока. А это в свою очередь мешает развитию села.

Инвесторы смогут претендовать на субсидии до 100 млн руб., которые можно направить на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Здесь производство можно существенно наращивать, особенно учитывая, что почти половина молочных коров у нас находится в частных хозяйствах, – говорит эксперт. - А совершенно очевидно, что демографические изменения, старение населения на селе, будут приводить к тому, что люди будут держать меньше коров. Поэтому сегодняшняя задача в масштабах страны – это структурная модернизация отрасли для того, чтобы большая часть поголовья находилась в фермерских хозяйствах и крупных сельхозорганизациях.

Сергей Юшин также отметил, что развитие животноводства дает еще и ощутимый социально-экономический эффект. По его словам, одно новое рабочее место в мясном скотоводстве дает примерно семь новых рабочих мест в других отраслях.

- Потому что нужны пастбища, корма, ветеринарное обслуживание, логистика и так далее, - сказал Юшин.