Коронавирусом в Омской области заболели более 60 тысяч человек

В Омске продолжает расти заражаемость ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Третья волна коронавируса в Омской области пока не ослабевает. Сегодня. По данным минздрава, регион перешагнул очередной порог по количеству заражений. С начал пандемии выявили 60 099 человек. За сутки прибавилось 375 человек, заболевших ковидом.

Выздоровели за сутки 154 человека. Этот показатель заметно подрос по сравнению с прошлыми днями. За все время выздоровели 44 440 человек.

К сожалению, погибли сегодня 8 омичй. Общее число умерших от ковида составило 1 668 человек.

В прививочной компании приняли участие 436 229 человек. Полностью привиты из них 303 860, а только первым компонентом 132 369 человек, они ждут второй укол.