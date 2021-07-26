Появилось видео спасения омички из горящей пятиэтажки

пожарным пришлось использовать спецтехнику, чтобы спасти омичку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омичка оказалась практически в безвыходном положении сегодня утром. В квартире произошел пожар. Его причины сейчас устанавливаются, поэтому, что именно горело, не известно. Постоянно шел черный едкий дым, который заполнил квартиру и выходил через окна. Соседи успели эвакуироваться сами, а вот женщина осталась в квартире.

Спасаться от пожара ей пришлось на балконе. Видео с места происшествия поделились очевидцы. Они сняли, как спасатели готовят спецтехнику, а напуганная женщина пытается отдышаться от дыма на балконе пятого этажа. По информации МЧС, потушить пожар удалось спустя 40 минут. Его общая площадь составила 10 квадратных метров.