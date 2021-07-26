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Общество26 июля 2021 14:23

Появилось видео спасения омички из горящей пятиэтажки

Она оказалась заблокированной на балконе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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пожарным пришлось использовать спецтехнику, чтобы спасти омичку.

пожарным пришлось использовать спецтехнику, чтобы спасти омичку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омичка оказалась практически в безвыходном положении сегодня утром. В квартире произошел пожар. Его причины сейчас устанавливаются, поэтому, что именно горело, не известно. Постоянно шел черный едкий дым, который заполнил квартиру и выходил через окна. Соседи успели эвакуироваться сами, а вот женщина осталась в квартире.

Спасаться от пожара ей пришлось на балконе. Видео с места происшествия поделились очевидцы. Они сняли, как спасатели готовят спецтехнику, а напуганная женщина пытается отдышаться от дыма на балконе пятого этажа. По информации МЧС, потушить пожар удалось спустя 40 минут. Его общая площадь составила 10 квадратных метров.

Спасение омички из горящего дома