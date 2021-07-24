Под Омском легковушка залетела под фуру: Водитель погиб на месте

Женщина из «Датсуна» скончалась на месте происшествия. Фото: УМВД России по Омской области

Дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией, случилось в Омском районе.

45-летняя женщина ехала на «Датсуне» по дороге Троицкое–Чукреевка. В районе третьего км она вывернула на полосу встречного движения, не заметив ехавший навстречу грузовик MAN под управлением 44-летнего мужчины. Водители уже не успели сманеврировать, столкновения избежать не удалось.

Грузовик от удара получил некритичные повреждения. Фото: УМВД России по Омской области

От удара о грузовик легковушку сильно покорежило. У находившейся внутри женщины не было шансов на спасение. Она погибла на месте.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.