На видео попал тестовый запуск фонтана в омском парке

Так объект выглядит на эскизе. Фото: мэрия Омска

В социальных сетях появилось видео пробного запуска нового фонтана. Он появится в парке 30-летия ВЛКСМ. Открытие объекта запланировано на День города 8 августа. Впрочем, сам праздник из-за сложной эпидобстановки пока под вопросом.

Тестовый запуск прошел накануне под вполне символичную в коронавирусное время с угрозой отмены праздника песню Фредди Меркьюри The Show Must Go On. Судя по всему, немногочисленным пока зрителям шоу понравилось.

Добавим, фонтан запланирован плоскостным, без чаши – похожий в районе улицу Бударина. Сам объект будет оснащен 55 струями, которые смогут подниматься до 4 метров в высоту. Работы выполняются на негосударственные средства.