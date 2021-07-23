В Омске третий день ищут двух подростков

Возможно, подростки передвигаются вместе. Фото: ПСО «Доброспас»

В Омске уже третьи сутки продолжается розыск двух 16-летних подростков Евгения Никитина и Никиты Насекина. Они пропали во вторник, 20 июля, из дома-интерната. Никаких вестей от подростков с тех пор не было. Как отметили в пресс-службе полиции, их поисками активно занимаются. Велика вероятность, что парни отправились куда-то из Омска вместе.

К полиции в поисках присоединились с волонтеры, которые просят помощи у омичей.

Приметы Евгения: рост 177 сантиметров, волосы русого цвета, голубые глаза, худощавое телосложение.

В день исчезновения был одет в песочную кофту, черные шорты до колен и черные шлепанцы.

Приметы Никиты: рост 170 сантиметров, русые волосы, уложенные на бок, голубые глаза, худощавого телосложения.

В день исчезновения был одет в темные кофту и штаны, на ногах белые кроссовки.

Если вы видели подростков или знаете, где они могут находиться, сообщите в поисковой отряд «Доброспас» или в полицию.