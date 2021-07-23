Экс-директору «Оши» Андрею Аверченко почти вдвое увеличили срок в колонии

Приговор вступил в силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 22 июля, в Омском областном суде рассмотрели апелляцию бывшего директора ЛВЗ «Оша» Андрею Аверченко.

Напомним, его признали виновным в сокрытии 53 млн литров алкогольной продукции в 2014-2015 годах. Из-за этого организации удалось сокрыть 1,1 млрд рублей. В тот момент он уже отбывал наказание за аналогичное преступление – его приговорили к 3 годам колонии. По новому делу ему добавили еще 5 лет заключения.

В итоге по совокупности сроков ему назначили 5,6 года колонии общего режима. Посчитав это наказание слишком суровым сторона защиты Аверченко попыталась обжаловать это решение.

– Омский областной суд, проверив материалы дела, оставил судебный акт без изменений, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда вступил в законную силу.