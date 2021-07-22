Появилось видео, как внедорожник сбил омичку на переходе

Омичка получила различные травмы. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Жуткая авария произошла на Левом Берегу. На пешеходном переходе по улице Дианова сбили женщину. Видео момента ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как омичка переходит улицу по переходу. На середине проезжей части она оказалась между двух машин. Обе - не пропустили пешехода.

Однако внедорожник, который ехал ближе к тротуару по правой полосе, не смог избежать столкновения. На приличной скорости водитель иномарки снес омичку. От удара женщина подлетела вверх на несколько метров и упала на асфальт.

Судя по видео, она сразу же потеряла сознание. Водитель выскочил из машины и бросился к сбитому пешеходу. О состоянии женщины ничего не сообщается. Однако серьезных травм избежать ей точно не удалось. Слишком сильным был удар.