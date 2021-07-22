Пастор евангельской церкви пожаловался на давление от следователей

Москвитин настаивает, что все обвинения в его адрес беспочвенны.

В Омске продолжается расследование по делу пастора евангельской церкви «Новое Творение». В прошлые выходные прошли обыски в церкви и у нескольких ее основателей, в том числе и у пастора, Станислава Москвитина. В ответ на действия следкома, он опубликовал официальное заявление, в котором пожаловался на давление.

- Подобное поведение представителей правоохранительных органов является следствием той общей дискредитации евангельских христиан в нашем городе. Несмотря на то, что наша Церковь действует в рамках закона и официально зарегистрирована, нас причисляют к так называемым сектантам, то есть к тем, кто нарушает закон и представляет угрозу обществу. И это при том, что к нам нет никаких официальных претензий надзорных органов: Минюста, прокуратуры - написал Станислав в официальной группе церкви. Также он отметил, что будет бороться за снятие ложных, по его мнению, обвинений.