АО «Транснефть - Западная Сибирь» повышает защиту производственных объектов от коррозии

АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершило работы по техническому перевооружению системы электрохимической защиты (ЭХЗ) участков магистральных нефтепроводов (МН) Александровское - Анжеро-Судженск и Игольско-Таловое - Парабель в Томской и Кемеровской областях.

Грунты в районах проведения работ по результатам лабораторных испытаний отличаются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к некоторым типам стали. Кроме того, из неблагоприятных инженерно-геологических явлений на данных участках отмечаются подтопление подземными грунтовыми водами, сезонное промерзание и морозная пучинистость грунтов. Все эти факторы могут влиять на возникновение дефектов на поверхности трубопровода. В целях повышения защищенности линейной части магистральных трубопроводов от коррозионных процессов были проведены работы по обновлению системы электрохимзащиты участков магистральных нефтепроводов.

В ходе технического перевооружения на линейной части МН Александровское - Анжеро-Судженск и Игольско-Таловое - Парабель выполнена прокладка новых контрольных, силовых, анодных и катодных кабельных линий общей протяженностью порядка 7 км.

Для прокладки кабелей в местах пересечения с подземными коммуникациями в качестве защитного кожуха были использованы хризотилцементные трубы. Также в ходе модернизации системы ЭХЗ были установлены стойки контрольно-измерительных пунктов, смонтированы новые анодные заземлители, изготовленные из магнетиевых электродов. Среди их преимуществ - малая степень растворимости и пролонгированный срок эксплуатации.

На нефтеперекачивающей станции Каштан в Красноярском крае также обновлена система ЭХЗ технологических трубопроводов. Выполнен комплекс работ по замене заземлителей, кабельных линий, установлены контрольно-измерительные пункты.

Все операции на каждой стадии технического перевооружения системы ЭХЗ производились под наблюдением представителей строительного контроля предприятия.

Модернизация и своевременное обследование средств электрохимической защиты трубопроводов – одна из важных составляющих надёжной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. В 2021 году предприятие планирует выполнить работы по обновлению систем ЭХЗ на четырех объектах. Общие капитальные вложения АО «Транснефть - Западная Сибирь» в их реализацию составят более 130 млн рублей.