В Омской области ковидом за сутки заразились 365 человек

В Омске продолжает увеличиваться число заболевших ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омичи как никогда чувствуют на себе последствия третьей волны коронавируса. Количестов заболевших с каждым днем все увеличивается и сохраняется такая тенденция уже вторую неделю. За последние сутки по данным минздрава, в Омской области заразились ковидом 365 человек. Всего за время пандемии насчитали 57 876 заболевших.

Выписали по выздоровлению за сутки 102 человека. С начала третьей волны эти показатели немного выросли. Ваньше на 300 заболевших приходилось по 60-70 выздоровевших. Удачно перенесли ковид в регионе 43 661 пациент.

К сожалению, вирус продолжает уносить жизни омичей. За сутки умерло 6 человек, теперь в списке погибших 1 622 фамилии.

В прививочной компании участвует 403 661 человек. Полностью вакцинированы 278 330 из них.