В Омске водитель автобуса без прав продолжал возить пассажиров

Омич без прав неделю продолжал возить пассажиров на рейсовом автобусе. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне, 21 июля, омские полицейские остановили ради проверки документов рейсовый автобус №89. Он ходит по маршруту Железнодорожный вокзал – поселок Дальний. В автобусе на тот момент ехали 11 человек. Водитель уклоняться от проверки не стал и без страха предъявил полиции документы.

Быстро выяснилось, что прав 54-летнего водителя лишили неделю назад 13 июля. Как уточнили в пресс-службе полиции, омич попал в аварию, но с места ДТП сбежал. Мужчину не смутило то, что суд лишил его прав, и он продолжил возить пассажиров. Теперь вернуться к работе он сможет не скоро. За вождение без прав на него завели административное дело и посадили под арест на 7 суток.