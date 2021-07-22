На «ты» с высокими технологиями

Величайшим достижением человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить, писал Нобелевский лауреат Лев Ландау. Кто же сегодня познает устройство мира с помощью физических законов и где этому учат? Об этом – беседа с деканом физического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Марией Потуданской.

- Чему сегодня учат в ОмГУ будущих физиков?

- У нас идет набор на четыре направления подготовки бакалавриата: Прикладные математика и физика, Физика, Радиофизика и самое молодое направление Биотехнические системы и технологии. Три первых направления имеют по 25 бюджетных мест, а последнее 24 бюджетных места.

Обычно при встрече с абитуриентами я говорю следующее: если вы хотите моделировать физические процессы, переводить физические законы на язык IT-технологий, создавать программные продукты и комплексы, заниматься суперкомпьютерными технологиями, то вас заинтересует направление «Прикладные математика и физика». Вы будете прекрасно знать физические законы и реализовывать их в виде программного продукта.

Следующее направление - это классическая физика, которая есть в любом уважающем себя классическом университете. Это фундаментальная наука, но в ней есть множество направлений, которые имеют практическую направленность и, думаю, доставят очень много моментов позитивных открытий для каждого студента-исследователя. Это такие направления как: нанофизика, наноэлектроника, физика плазмы, физическое материаловедение физика газового разряда, физика тонких пленок, биофизика. У нас есть специалисты, занимающиеся высокотемпературной сверхпроводимостью. Выпускники этого направления – это и ученые, и специалисты, которые идут в конструкторские бюро, исследователи в научных подразделениях промышленных предприятий, преподаватели.

Выпускники направления «Радиофизика» работают на предприятиях приборостроения. В Омске радиопром развит очень хорошо. Выпускники занимаются всем спектром радиофизических проблем: начиная со сложных спутниковых систем связи и заканчивая сотовой связью. Студенты этого направления тесно связаны с АО «Омский институт приборостроения», на факультете активно работает базовая кафедра этого предприятия.

Биотехнические системы и технологии – самое молодое направление. Сейчас особенно понятно, насколько важна медицинская техника для лечения людей, поддержания жизни, работы в критических ситуациях. Мы выпускаем специалистов, которые могут проектировать, создавать и обслуживать как медицинскую, так и экологическую технику, писать к ней программное обеспечение, ремонтировать, обучать персонал. Это направление сегодня особенно интересно и актуально.

- Говорят, на физическом факультете учиться сложно…

- Я глубоко убеждена, что учиться везде сложно, если учиться по-настоящему. Если вы сдали ЕГЭ по физике, значит вы можете учиться на физическом факультете. Если даже вы набрали не самый высокий балл, мы, преподаватели, приложим максимум усилий, чтобы физика стала для вас понятнее, ближе, роднее. И главное, что ценят наши выпускники помимо качественного образования — это то, что они научились за годы обучения на физическом факультете адаптироваться к разным ситуациям и получать знания из разных источников. Технологии сейчас развиваются стремительно, людям, которые хотят многого добиться, требуются все новые и новые компетенции. А наши выпускники могут в течение всей жизни переобучаться, доучиваться, перепрофилироваться, потому что у них уже есть серьезная база, надежный научный и мировоззренческий фундамент.

- Когда закончится прием документов?

- Документы можно подать до 17:00 по омскому времени 29 июля – очно или дистанционно, с помощью электронных сервисов: https://omsu.ru/entrance/

Если возникнут какие-то вопросы, можно в рабочее время звонить в Приемную комиссию ОмГУ: +7(3812)229-772 или в деканат физического факультета: +7(3812)64-77-87.