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Общество22 июля 2021 11:37

«У вас разметка отклеилась»: омичи пожаловались на качество дорожной разметки

Краска просто отваливается от асфальта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Краска большими кусками отпадает от старого слоя разметки.

Краска большими кусками отпадает от старого слоя разметки.

Фото: ВКонтакте

Омичи часто жалуются на состояние дорог. Проблемы есть в разных районах, часто они связаны с ямами и отсутствием ремонта или его неправильным проведением. Но один из пользователей сети обратил внимание на проблему, которую затрагивают редко – качество дорожной разметки.

Отклеивается двойная сплошная, по которой машины не проезжают.

Отклеивается двойная сплошная, по которой машины не проезжают.

Фото: ВКонтакте

Омич сделал несколько фото, на которых видно, как краска просто отваливается кусками.

- У вас разметка отклеилась, - так и подписал фотографии омич. В комментариях пользователи пошутили, что разметка так самообновляется. Под слоем отвалившейся краски действительно пока видна старая разметка, но как долго она продержится, не известно.