«Росводоканал Омск» провёл совместный рейд с судебными приставами

Омский водоканал совместно с отделом судебных приставов по Советскому административному округу г. Омска УФССП по Омской области 21 июля провели рейд по взысканию задолженности с потребителей - физических лиц. В ходе рейда сотрудники предприятия с приставами посетили 13 квартир, общий долг собственников которых превысил 87 тысяч рублей.

На предприятии констатируют: больше половины должников - это население. На 1 июля задолженность омичей за услуги водоснабжения и водоотведения превысила полмиллиарда рублей. В первом полугодии от судов получено более 12 тысяч исполнительных документов на 139 млн рублей, в отношении 357 должников вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а по 2215 исполнительным производствам наложен запрет на регистрацию транспортных средств, принадлежащих должникам.

- Наши специалисты совместно с судебными приставами регулярно выезжают по месту нахождения должников, проводят беседы о погашении дебиторской задолженности, принимают участие в наложении ареста на имущество и ограничении выезда за пределы страны, направляют исполнительные документы для удержания денежных средств с расчётных счетов банков и иных кредитных организаций, - рассказывает начальник отдела по сопровождению исполнительного производства «Росводоканал Омск» Надежда Рябикова.

«Росводоканал Омск» рекомендует потребителям не накапливать долги и не доводить дело до судебного решения. Компания предлагает возможность оформить рассрочку долга в офисах водоканала. Если потребитель не оплачивает за услуги предприятия более двух месяцев, поставщик ресурса инициирует претензионно-исковую работу. Напоминаем, что взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины и исполнительский взнос - 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей.