Омич сбежал от суда и три месяца обворовывал магазины

Омича поймали только на 13 краже из магазина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске закончили расследование по дело о серии краж из супермаркетов. Три месяца из разных магазинов пропадали бутылки дорогого алкоголя, кофе и пиво. Поймать воришку не удавалось никому из сотрудников, а второй раз в одном и тоже же месте предусмотрительный омич не появлялся. Роковым для него стало 13 ограбление. На этот раз омич решил вынести 5 упаковок слабосоленой форели и несколько банок пива. На этот раз его поймал охранник магазина.

После проверки полицейские выяснили, что омич ограбил еще 12 магазинов. Все началось с бутылки дорогого алкоголя, 39-летний мужчина без препятствий вынес ее под курткой. С тех пор он выносил алкогольные напитки из разных магазинов. Как уточнили в полиции, омич уже был судим за кражи и его разыскивал Ленинский районный суд, поэтому после задержания воришку сразу же отправили под стражу.