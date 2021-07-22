В Омске поймали банду, оптом продававшую поддельный алкоголь

Чтобы не привлекать лишнего внимания алкоголь хранили в грузовых прицепах. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске поймали банду, занимавшуюся незаконной торговлей крепким алкоголем. Оперативники выяснили, что омичи хранили партию алкоголя в прицепах в селе Троицкое под Омском. Оттуда они отгружали алкоголь постоянным клиентам из города и области. Черную бухгалтерию организовали по-старинке в тетрадях. Эти записи полиция уже изъяла и изучила. По предварительным подсчетам у омичей хранилось алкоголя на общую сумму более 8,5 миллионов рублей.

Организаторов подпольной торговли задержали с помощью бойцов СОБРа Управления Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе полиции, фигурантам предъявлено обвинении по статье 171 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). Расследование по уголовному делу завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.