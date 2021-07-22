В Омске аварийную посадку совершил вертолет санавиации

В омском аэропорту приняли медицинский вертолет. В причинах его поломки сейчас разбираются. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне в омском аэропорту совершил экстренную посадку вертолет санавиации. МИ-8, которым владеет компанию «ЮТэйр – Вертолетные услуги» приземлился в Омске примерно в 13:00. Он направлялся в Тевриз по вызову от областной клинической больницы.

Когда вертолет поднялся в воздух, приборы просигнализировали о том, что из строя вышла система автопилота, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку. Пока не понятно, была это действительно поломка или обычный сбой в работе. Никто из находившихся на борту в этом инциденте не пострадал, и вынужденная посадка прошла удачно.

Прокуратура проведет проверку по соблюдению законодательства по обеспечению безопасности полетов.