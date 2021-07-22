В Омске изменили схему движения маршрутки №201

201 маршрутку теперь должно быть проще дождаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске недавно уже меняли схемы движения нескольких маршрутов. Изменения касались тех автобусов, которые ходят в районе Железнодорожного вокзала и Речного порта. Еще одним маршрутом, который поменял конечную остановку, стал №201. Раньше он доезжал до СНТ «Заря-3», а теперь будет поворачивать на улице Шаумяна и поедет только до «Речного порта».

Эти изменения позволят вдвое сократить время ожидания автобусов на маршруте, с 20 минут до 10, рассказали в департаменте транспорта. Изменения в движении автобуса произошли из-за продления 51 автобуса.