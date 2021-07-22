Приехавший в Омск заместитель Генпрокурора раскритиковал работу областного минприроды

Дмитрий Демешин остался недоволен работой регионального минприроды. Фото: epp.genproc.gov.ru

В среду, 21 июля, в Омск с официальным визитом приезжал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Одной из главных причин рабочей поездки и проверки стала экологическая обстановка в регионе.

- Согласно перечню поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», необходимо совместно с правительством Омской области до 01.11.2021 принять меры, направленные на сокращение сроков реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах Омска, предусмотренных национальным проектом «Экология», однако региональное министерство природных ресурсов и экологии не организовало работу в целях надлежащего и своевременного выполнения соответствующих мероприятий, - говорится в официальном отчете, размещенном на сайте Управления Генпрокуратуры по СФО.

Фото: epp.genproc.gov.ru

После проверки выяснилось, что в Омске не начата разработка проектно-сметной документации для рекультивации объектов накопленного вреда в Кировском и Ленинском административных округах города, не решен вопрос передачи в публичную собственность земельных участков, на которых расположены эти объекты. Проектно-сметная документация по объекту в Советском административном округе выполнена некачественно, что потребовало проведение ее повторной экспертизы, которая не завершена.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Также Дмитрий Демешин остался недоволен и работой другого областного ведомства – минстроя. Он побывал в садике на улице 1-й Станционной, который необходимо сдать в этом году. Сейчас объект готов лишь на 80%.

В связи со сбоями в реализации двух национальных проектов «Экология» и «Демография» главе регионального минприроды Илье Лобову и областному министру строительства Антону Заеву сделано предостережение о недопустимости нарушения законодательства.