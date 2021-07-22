Находится в тяжелом состоянии: Стали известны подробности о падении омича с моста у телецентра

За состоянием омича сейчас следят медики. Фото: скриншот с видео

Накануне один из омичей поделился записью с видеорегистратора, на которую попало падание с перил моста молодого человека. Он забрался на перила и несколько секунд стоял на них, а потом упал. За происходящим наблюдал, видимо, приятель пострадавшего, но ничего сделать не смог. Видели падение и другие люда, проходившие по мосту, но они были слишком далеко.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции, омич после падения остался жив.

- К нам поступило сообщение о падении 25-летнего омича с моста им. 60-летия ВЛКСМ. Его госпитализировали в больницу с характерными травмами для падения в воду с высоты. По факту несчастного случая проводится проверка, - рассказали в ведомстве. Также уточнили, что у омича выявили отравление психоактивными веществами. Возможно, это и стало причиной падения, но точно это будет установлено после окончания проверки.