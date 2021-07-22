23 июля в Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 9.00 до 20.00 23.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Северного луча от ТЭЦ-5

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 18-я, Северная, Тарская, Долгирева, 1-я Пригородная, Кизюрина, проезд Кохомского, Заозёрная, Берёзовая.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.