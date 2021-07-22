Россельхознадзор выдал лицензию на осуществление деятельности омскому зоопарку

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает о выдаче Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору первой лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на территории Омской области.

Специалистами службы государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области была проведена проверка на соответствие лицензионным требованиям в отношении индивидуального предпринимателя Федоровой Ксении Михайловны (Зоопарк «Вилла», расположенный на территории парка им. 300-летия города Омска).

По результатам проверки Управлением Россельхознадзора в Центральный аппарат Россельхознадзора был представлен акт проверки, подтверждающий возможность выполнения лицензионных требований при осуществлении работ и услуг по содержанию и использованию животных в зоопарках.

На основании акта Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору было принято решение о выдаче индивидуальному предпринимателю Федоровой Ксении Михайловне бессрочной лицензии от 07.07.2021 (№00-21-4-004315) и внесении информации о ней в Реестр лицензий Россельхознадзора.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После этой даты осуществление указанной деятельности без лицензии не допускается.