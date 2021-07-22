На видео попало, как в Омске с моста прыгнул человек

Фото: «Аварийный Омск»

Свиделелями странной картины стали водители, проезжавшие по мосту у телецентра. На тротуаре стояли два молодых человека. Потом один перелез через ограждение и спрыгнул вниз. При этом второй даже не удивился происходящему.

– Гуляли по набережной в районе 23.30, – рассказывает один из подписчиков паблика «Аварийный Омск», где разместили запись. – В месте, где плавучая пристань, аккуратно лежали вещи, паспорт, телефон. А человека нет. Мужик, который тоже гулял, вызвал полицию, что было дальше, не знаю.