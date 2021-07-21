Омичка отсудила у коллекторов 50 тысяч за частые звонки

Омичка в суде доказала, что коллекторы затерроризировали ее звонками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С беспределом коллекторов столкнулась омичка. Женщину затерроризировали постоянными звонками из микрокредитной организации «Кредиттер», которые занимались взысканием долга. Терпеть постоянные звонки омичка не смогла и пожаловалась на недобросовестных коллекторов в службу судебных приставов. Именно они осуществляют надзор за деятельностью коллекторских агентств. Проверив телефонные звонки омички, судебные приставы обнаружили, что коллекторы действительно звонили чаще положенного. В суде компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а также обязали выплатить пострадавшей омичке 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, рассказала в пресс-службе ведомства.

Омичам напоминают, что коллекторы имеют право звонить должникам не более двух раз в неделю, а надзор за их деятельностью осуществляет УФССП по Омской области. За необходимой помощью можно обращаться на горячую линию по номеру 97-67-14.