Снова антирекорд: В Омской области за сутки заразился ковидом 361 человек

Ковид в Омской области продолжает активно распространяться. Фото: Иван Макеев

В Омске коронавирус пока не сдает позиций. Уже вторую неделю подряд в регионе растет количество новых заражений. Сегодня минздрав зафиксировал очередной антирекорд – 361 случай заболевания. За все время пандемии в Омской области ковидим заболели уже 57 511 человек.

Выздоровели за сутки 103 омича. Это заметно больше, чем фиксировали несколько дней назад. Показатели держались около 80 человек. Всего в регионе выздоровели 43 559 человек.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни больных. Сегодня скончалось еще 5 человек. За все время наблюдений в Омской области насчитали уже 1 616 умерших от ковида.

В прививочной компании поучаствовали 395 225 человек. Полностью привиты 271 569 из них, остальным 123 656 еще предстоит получить второй укол «Спутника-V».