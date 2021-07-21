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Общество21 июля 2021 12:18

Омичи спасли редкую хищную птицу

Ее забрали в «Птичью гавань», где будут следить за здоровьем
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи спасли птицу, перегревшуюся на солнце.

Омичи спасли птицу, перегревшуюся на солнце.

Фото: ВКонтакте

С необычным вопросом обратился один из омичей к пользователям сети. В соцсетях он опубликовал фото птицы на подоконнике и поинтересовался, берутся ли в Омске за лечение таких птиц.

Омич заметил хищника на подоконнике и попросил помощи в сети.

Омич заметил хищника на подоконнике и попросил помощи в сети.

Фото: ВКонтакте

- Сидит на подоконнике вот такая птица. Не улетает. Возможно, ранен. Берет таких птичек Экоцентр? – уточнил омич.

Что за птица, он не знал. В комментариях пользователи рассказали, что это пустельга, довольно редкая для города птица из семейства соколиных. Обычно они селятся за городом, но в последнее время их чаще стали замечать и в городских джунглях. Что именно делать с птицей все же оставалось неясным. Кто-то предложил просто дать воды и подождать, пока птица отдохнет. В комментариях к посту откликнулись специалисты ЦУРа. Они связались с орнитологами из «Птичьей гаванью», там согласились принять птицу на лечение. Серьезных проблем со здоровьем у птицы нет.