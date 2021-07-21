Ночная погоня и стрельба по колесам: в Омске задержали нарушителей на минивэне

Омичи убегали от полиции на минивэне с прострелянным колесом. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня ночью на улице Светловская в Ленинском округе Омска мимо патруля ДПС пронесся минивыэн с явным превышением скорости. Полицейские попробовали остановить нарушителя, но на просьбы он не реагировал, а только прибавил скорости. Началась погоня. Нарушитель вилял по дороге, создавал аварийные ситуации, а просьбы остановиться игнорировал. От погони нарушитель решил уходить за городом.

Попасть в колесо с одного раза у полицейских не вышло. Но даже после меткого выстрела нарушители не остановились. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Чтобы остановить нарушителя, полицейские решили прострелить заднее колесо. С нескольких выстрелов патрульные попали в покрышку заднего правого колеса. Но это не остановило нарушителей. Они продолжали убегать от полиции и свернули к поселку Иртышское. Там водитель не справился с управлением и врезался в ворота частного дома. Бросив машину, водитель и пассажир попробовали скрыться пешком, но их задержали. Во время побега водитель даже сбросил шлепанцы, но далеко сбежать это ему не помогло.

Водителем оказался 21-летний омич, его доставили в отделение полиции. Как уточнили в пресс-службе ведомства, на омича завели 4 административных дела за разные нарушения ПДД, которые он успел совершить за время погони. Помимо штрафов водителю придется отсидеть трое суток административного ареста.