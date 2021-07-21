Пьяный омич влетел в опору электропередач и перевернулся

Ночью на пустой дороге водитель не справился с управлением. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В серьезной аварии пострадали два человека. По информации Госавтоинспекции, авария произошла сегодня ночью в 4:15 в Ленинском районе Омска. 43-летний водитель «Хонды» не справился с управлением на улице сухой пролет, недалеко от железнодорожного моста и въехал в столб. От удара он покосился, машина перевернулась, а электрические провода чудом не упали на автомобиль. В момент аварии водитель был пьян.

После удара машина перевернулась. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Машина сильно пострадала, поврежден капот, рассыпалось лобовое стекло. Водителя и его пассажира с места аварии доставили в больницу. За их состоянием сейчас наблюдают врачи. В полиции по факту аварии проводят проверку, после которой дадут оценку действиям водителя, но уже сейчас на него завели административное дело за управление автомобилем в пьяном виде.