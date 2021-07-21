Как пассажиры хитрят: За год в транспорте поймали лишь 440 омичей без масок

По факту же в транспорте без масок ездит больше половины омичей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В омской мэрии подвели итоги рейдов против безмасочников за год. За это время удалось проверить больше 10 тысяч маршруток и автобусов. Пассажиры продолжают пренебрегать мерами безопасности. По наблюдениям больше половины пассажиров обычно едут в автобусах без масок. Однако власти за год поймали всего лишь 440 нарушителей. Об этом сообщили в омской мэрии.

Как рассказал директор департамента общественной безопасности администрации города Омска Евгений Скрипкарев сибиряки идут на хитрость. Маски у них при себе есть, но надевают они их сразу как только видят проверяющих. Наказать в таких случаях пассажиров невозможно. Люди продолжают нарушать.

- Омичи продолжают игнорировать меры безопасности, многие надевают маски только при виде сотрудников уполномоченных органов, осуществляющих проверку, - сказал чиновник. - Такое безответственное поведение мы видим практически каждый день. Еще раз обращаемся к жителям города и настоятельно просим соблюдать ограничительные меры.