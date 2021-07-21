Омич украл дорогие конфеты и оставил вместо них муку

когда омича задержали, конфеты он уже съел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились владельцы магазина на улице Лермонтова, раядом с речным вокзалом. Посреди рабочего дня в магазин зашел мужчина с пакетом. Он не вызвал у продавцов подозрений, постоял у прилавка, оценил ассортимент. Пока девушки обслуживали других клиентов в зале, мужчина высыпал банку дорогих конфет в пакет, оставил вместо них пачку муки и сбежал. Остановить его продавцы не успели. Ущерб составил около 2,5 тысяч рублей.

Полицейские посмотрели записи с камер наблюдения и узнали воришку. Им оказался ранее судимый 32-летний омич. Его задержали в тотже день. К этому времени конфеты омич успел съесть, уточнили в пресс-службе полиции. На омича возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», а его отпустили под подписку о невыезде.