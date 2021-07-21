Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 9:38

Омич украл дорогие конфеты и оставил вместо них муку

Продавцы отвлеклись на других покупателей, поэтому не задержали воришку
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
когда омича задержали, конфеты он уже съел.

когда омича задержали, конфеты он уже съел.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились владельцы магазина на улице Лермонтова, раядом с речным вокзалом. Посреди рабочего дня в магазин зашел мужчина с пакетом. Он не вызвал у продавцов подозрений, постоял у прилавка, оценил ассортимент. Пока девушки обслуживали других клиентов в зале, мужчина высыпал банку дорогих конфет в пакет, оставил вместо них пачку муки и сбежал. Остановить его продавцы не успели. Ущерб составил около 2,5 тысяч рублей.

Полицейские посмотрели записи с камер наблюдения и узнали воришку. Им оказался ранее судимый 32-летний омич. Его задержали в тотже день. К этому времени конфеты омич успел съесть, уточнили в пресс-службе полиции. На омича возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», а его отпустили под подписку о невыезде.

Смотреть видеосюжет
Омич украл банку дорогих конфет
Омич украл банку дорогих конфет