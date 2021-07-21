На берегу Иртыша омич нашел боевую гранату времен Отечественной Войны Фото: Росгвардия по Омской области

На страшную находку на берегу Иртыша наткнулся житель Омской области. В кустах у реки рядом с деревней Эбаргуль Усть-Ишимского района 50-летний мужчина обнаружил боевую гранату. Видимо, всю опасность находки он не понимал, поэтому подобрал снаряд и зачем-то отнес во двор своего дома. Лишь после этого он сообщил о находке в полицию.

Дом омичка, как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сразу же оцепили. Для обезвреживания гранаты группа разминирования ОМОН была направлена в район на вертолете. Снарядом оказалась боевая граната времен Великой Отечественной войны РГД-33. Позже ее обезвредили на безопасном от жителей расстоянии.