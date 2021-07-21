В Омске родильный дом ОКБ перепрофилировали под ковид

Третья волна коронавирса продолжается. Болезнь активно распространяется по региону, все больше новых случаев заражения фиксируют каждый день. Вчера минздрав сообщал о том, что заболели 355 человек. Накануне в Омске уже вводили дополнительные места в больницах для больных коронавирусом. Об этом говорил на заседании опер штаба губернатор Омской области Александр Бурков.

Главврач родильного дома ОКБ на своей странице в инстаграмме сообщил о том, что под больных беременных с коронавирусом организовали 50 мест. В больнице уже организовали раздельные входы и второе приемной отделение. Ввели новое расписание для персонала. Роддом и во вторую волну коронавирса занимался лечением беременных с таким диагнозом.