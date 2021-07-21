В Омске наркоманка срывала цепочки с пожилых женщин

Фигурантка вернулась в «родные пенаты». Теперь не придется думать, где достать еды. Фото: Архив "КП"

Этим летом в Омске произошла серия похожих грабежей. На пожилых беспомощных женщин со спины нападала девушка и срывала цепочки. Сейчас известно по крайней мере о трех таких случаях. Потерпевшим от 60 до 80 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вскоре выяснилось, что к преступлениям причастна 29-летняя рецидивистка. Она была судима уже несколько раз. После очередного заключения вышла из колонии только в феврале и принялась за старое.

– Я совсем одна, у меня никого нет. Я наркоманка, – попыталась она разжалобить следователя на допросе.

Выяснилось, что потерпевших грабительница присматривала на остановках. Потом преследовала их до безлюдного места и там нападала. Тех, кто пытался сопротивляться, избивала. Также ее подозревают в серии краж из магазинов.

На время следствия фигурантку отправили в изолятор.