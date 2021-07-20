АО «Транснефть - Западая Сибирь» обновляет энергетическую инфраструктуру магистрального нефтепровода Омск - Иркутск

Работы проводились в рамках реализации программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции производственных объектов предприятия на 2021 год. Цель модернизации основного и вспомогательного оборудования ЛЭП 10 кВ - повышение надежности электроснабжения объектов линейной части магистрального нефтепровода Омск - Иркутск.

Было проведено техническое перевооружение ВЛ общей протяженностью более 6 километров, в том числе проведена замена опор, траверс, изоляторов, проводов.

Специалисты использовали специальный сталеалюминевый провод, среди преимуществ которого - срок эксплуатации более сорока лет и возможность применения при различных климатических условиях. Все оборудование и материалы, применяемые при обновлении объекта, сертифицированы и разрешены к применению Ростехнадзором.