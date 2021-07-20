Омскстат: Самая распространенная зарплата у омичей 45-55 тысяч рублей

Омскстат определил медианную зарплату жителей региона, проанализировав данные за апрель. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омскстат определил медианную зарплату – для нашего региона она составляет 31,7 тысячу рублей. Добавим, этот показатель считается более точным для определения реального благосостояния местных жителей, чем просто средняя зарплата, которая представляет собой «среднюю температуру по больнице».

Медианная же зарплата – это цифра, которая делит доходы пополам. Ровно половина омичей получает меньше этой суммы, другая половина – больше.

После изучения данных за апрель выяснилось, что больше половины жителей Омской области (65%) получают меньше средней зарплаты по региону. Это означает большой разрыв между доходами у разных слоев населения.

Самой распространенной оказалась зарплата от 45 до 55 тысяч рублей, далее следуют доходы от 38 до 45 тысяч рублей. При этом значительное число омичей получают куда меньшие суммы. А вот число сотрудников, зарабатывающих от 400 тысяч рублей в месяц и вовсе стремится к нулю.

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