За месяц уровень воды в Иртыше упал на 3,4 метра (с максимального до минимального уровня)

Уровень воды а Иртыше сейчас почти на 1,5 метра ниже нормы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омичей уже давно не удивить резким падением уровня воды в Иртыше. Большая вода, которая держалась до конца лета осталась только в воспоминаниях некоторых горожан. В последнее десятилетие вода быстро поднимается весной и также быстро падает в середине лета. Вот и в этом году все пошло по тому же сценарию.

Как сообщают специалисты из Обь-Иртышского УГМС с июня по 16 июля уровень воды снизился на 3,4 метра. Сейчас он держится на отметке -137 сантиметров ниже нуля поста. Такие показатели характеры для середины июля и не являются критическими. Но, несмотря на это на некоторых реках Омской области наблюдают трудности для судоходства из-за низкого уровня воды. Трудности речники испытывают на реке Тара в поселке Муромцево. В других реках вода немного поднялась. Такая тенденция наблюдается и на Иртыше.

- С 18 июля от повышения сбросов Шульбинской ГЭС на Иртыше в черте города отмечается незначительный рост уровня воды, которой происходит с интенсивностью до 2 см за сутки. На участке реки от Татарки до Омска рост уровня воды составляет 1–5 см за сутки, - рассказала начальник ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.