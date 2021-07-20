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Происшествия20 июля 2021 14:04

Ночью в Омске полностью выгорел автомобиль BMW

Также от огня пострадали еще две машины, стоявшие рядом на парковке
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Огонь сильно разгорелся из-за позднего обнаружения ЧП.

Огонь сильно разгорелся из-за позднего обнаружения ЧП.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧП случилось в ночь на 20 июля на Левом берегу. По неустановленной пока причине на парковке возле гипермаркета на улице Дианова загорелся автомобиль BMW X5. Машину практически полностью уничтожило пламенем, также огонь перекинулся и на две соседних машины – «Хендай» и «Тойота». Их удалось спасти.

В пресс-службе областного ГУ МЧС, огонь сильно разгорелся из-за того, что пожар поздно заметили. Сообщение о ЧП поступило диспетчеру в полчетвертого утра. На месте работали 11 пожарных на двух машинах.