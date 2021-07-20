Омич наворовал со склада чая и сигарет на 700 тысяч рублей

Теперь воришке придется заплатить за все, что она наворовал. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске осудили 29-летнего торгового представителя. Следователи установили, что за три месяца, с января по март, 2020 года омич постоянно получал на складе сигареты и чай. Продукцию он должен был отправить в определенные торговые точки, но решил немного подзаработать и продал все другим людям. В компании подсчитали, что за время своей подпольной деятельности работник нанес ущерб в 700 тысяч рублей. Недостачу заметили только после ревизии.

В суде рассмотрели все доказательства и признали омича виновным в растрате, сообщают в пресс-службе прокуратуры. За время следствия он частично возместил ущерб на сумму 31 тысяча рублей. Омичу назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Также ему придется выплатить оставшийся ущерб, 669 тысяч рублей.