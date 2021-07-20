В Омске на месяц перекроют улицу Звездова ради ремонта труб

Ради ремонта трубопровода на месяц закроют улицу в Омске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске продолжают ремонт трубопроводов в рамках подготовки к отопительному сезону. На этот раз перекроют улицу Звездова, от улицы 30 лет ВЛКСМ до степной. На протяженном участке будут проводить работы «Омские тепловые распределительные сети», как уточнили в пресс-службе мэрии. Общественный транспорт на этих улицах не проходит, поэтому никаких изменений не предвидится, а вот всем остальным водителям придется пользоваться объездом.

Перекроют довольно большой участок дороги, поэтому водителям придется пользоваться объездом Фото: пресс-служба администрации города Омска

Перекрытие продлится до 20:00 15 августа. Перед перекрытым участком поставят предупредительные знаки. Водителей просят обращать на них внимание и заранее планировать свой маршрут.