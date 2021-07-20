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Общество20 июля 2021 12:41

Омич выкупил свой мотоцикл у воров, а потом пошел в полицию

Забрали имущество на трассе, когда мотоцикл сломался
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Воришки продали мотоцикл его же хозяину, даже не подозревая об этом.

Воришки продали мотоцикл его же хозяину, даже не подозревая об этом.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

20-летний житель села Путь Социализма не рассчитал силы своего железного коня и отправился по делам в соседнюю деревню. По дороге обратно, мотоцикл «ИЖ-5 Планета» сломался: вышел из строя аккумулятор и закончился бензин. Сельчанин спрятал его в кустах у обочины и отправился в деревню пешком. Возвращаться 9 километров обратно в тот же день молодой человек не стал, а отложил спасение железного друга на следующий день. Утром он отправился к мотоциклу с канистрой бензина и новым аккумулятором, но не нашел транспорт на месте. Поиски ни к чему не привели.

Чуть позже приятель рассказал, что видел такой же мотоцикл в райцентре Называевск, даже перекинулся парой слов с водителем, который рассказал о покупке транспорта за бесценок. Сельчанин тут же отправился в Называевск, нашел там покупателя и выкупил свой мотоцикл за 2 тысяч рублей. Только после этого молодой человек обратился в полицию. Когда полицейские опросили свидетелей, выяснили, что покупал мотоцикл сельчанин у тех, кто его и украл.

Вышло так, что отец продавца проезжал веером по трассе, где сельчанин из Пути Социализма спрятал мотоцикл. Увидев технику, мужчина взял прицеп, вернулся и привез мотоцикл домой, где и отдал сыну, рассказав о покупке. А через несколько дней сын продал мотоцикл его же владельцу.

Как уточнили в пресс-службе полиции, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Незадачливому жителю Называевска грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас расследование продолжается.