В Омске появятся часы с обратным отсчетом до молодежного чемпионата мира по хоккею

Матчи будут проходить на обновленной "Арене Омск". Фото: пресс-служба министерства спорта по Омской области

Полным ходом идет подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в Омске и Новосибирске в 2023 году. К этому времени в нашем городе должно появиться две новые гостиницы, а также закончится строительство новой «Арены Омск», на которой и пройдут соревнования.

Как сообщил замминистра спорта Омской области Иван Колесник, за 500 дней до начала чемпионата в Омске появятся часы с обратным отсчетом. Их установят на одной из главных улиц, в честь того проведут что-то вроде праздничных гуляний. Где именно это произойдет, пока не известно.