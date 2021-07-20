В Омске главу евангельской церкви подозревают в психологическом насилии над прихожанами

Чтобы увеличить пожертвования, глава церкви использовал психологическое давление на прихожан. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти пять лет омич удачно руководил местной евангельской церковью. Он организовал «Церковь Евангельских христиан «Новое Творение» еще в 2016 году и заманил в нее около 100 человек. 53-летний омич, как и положено в церкви, проводил богослужения и проповеди, а существовало все это на добровольные пожертвования. Но, как оказалось, платили люди не совсем добровольно.

Делом заинтересовались следователи. Выяснилось, что во время богослужений омич оказывал психологическое давление на прихожан, подавлял их волю, контролировал сознание. После таких приемов суммы «добровольных» пожертвований росли, а церковь только процветала. Сейчас она не функционирует. Следственный комитет по Омской области проводит расследование, возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами). Сейчас проводятся обыски, изучаются изъятые документы и записи.