В Центральном округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 10.00 21.07.2021 до 20.00 22.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов Западного луча ТЭЦ-2 и Восточного луча ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Горячее водоснабжение потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу по открытой схеме в режиме «Подающего».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Спортивный проезд, Циолковского, Карла Маркса, Пушкина, Маршала Жукова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.