«Единая Россия» предложила меры по снижению цен на «борщевой набор»

Меры по снижению цен на продовольствие разработаны партией «Единая России» совместно с Правительством страны, главами регионов и торговыми сетями. Первые результаты будут заметны уже через две недели. Главная задача – сделать так, чтобы стоимость сезонных овощей, так называемого «борщевого набора» снизилась. Речь идет об овощах, которые составляют основу повседневного питания большинства россиян: капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах.

Как сделать так, чтобы цены на продукты питания вернулись в нормальное русло, 19 июля на площадке «Единой России» на совместном совещании обсуждали руководство Правительства РФ и главы регионов, представители торговых сетей.

- За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен, - сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие. - Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель.

Для решения поставленной задачи создана рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция «Единой России»), она будет контролировать состояние рынка продуктов. При этом в каждом субъекте страны уже до конца этой недели появятся аналогичные структуры. Как пояснил Андрей Турчак в них войдут представители региональных органов власти, а федеральная рабочая группа будет контролировать положение дел ежедневно, собирая информацию с мест.

План действий рассчитан на продолжительный период, но в числе первоочередных инициатив - заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Это должно повлиять на ситуацию, считает Гордеев и добавляет:

- Оправдывать нынешнее подорожание продовольствия экономическими причинами невозможно. Предлагаем Правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию.

При этом предлагается наделить региональные власти правом контроля за исполнением этих соглашений на местах.

На цене плодоовощной продукции существенным образом сказывается тот факт, что у производителей отсутствуют площадки для реализации товара. Поэтому организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению без посредников на весь сезон уборки урожая текущего года – еще одна актуальная задача, уверены представители «Единой России» в рабочей группе.

Эти инициативы поддержали в Правительстве. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться двукратным увеличением количества ярмарок в регионах. Для этого в стране есть все возможности.

- В конце 2020 года Правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга. Представители Правительства также будут активно участвовать в деятельности рабочей группы по контролю за ценами на продукты питания, - сказала Виктория Абрамченко.

Уже сейчас члены Правительства включились в работу, связанную с мониторингом цен - рабочую группу возглавил Алексей Гордеев. А Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли дано поручение активно включиться в ее работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной торговли.

Конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор», предложенные на совещании, должны изменить ситуацию к лучшему в ближайшее время, а координировать работу, как уже было сказано, будет специальная рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.