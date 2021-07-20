Омичка купила айфон, потом передумала и потребовала компенсацию в 180 тысяч

Покупательница потребовала вернуть полную стоимость айфона и еще выплатить ей 82 тысячи сверху. Фото: Архив "КП"

Незамысловатым способом решила раздобыть себе денег жительница Омска. Девушка заказала через интернет айфон за 100 тысяч рублей. Получив его в магазине, она на следующий день передумала.

Покупательница сообщила, что телефон слишком большой, она такой больше не хочет. И подала иск в суд. Кроме возврата полной стоимости покупки, потребовала компенсировать ей моральный ущерб. Пережитое разочарование оценила в 50 тысяч рублей, на услуги юриста требовалось еще 32 тысячи.

Покупательница настаивала, что ее ввели в заблуждение и не показали гаджет сразу. Однако выяснилось, что на сайте, через который совершалась покупка, были указаны все технические характеристики этой модели телефона. Кроме того, узнать о его параметрах омичка могла и у продавца, придя лично в магазин. Также она обманывала, утверждая, что коробку с айфоном при ней в магазине не открывали.

– Суд установил, что в присутствии истца была оказана услуга по наклеиванию защитной пленки и открытию коробки, ознакомлению с телефоном, – сообщает пресс-служба Советского районного суда. – С учетом изложенного суд пришел к выводу, что требования истца не подлежат удовлетворению. Решение суда вступило в законную силу.